Hallitus esittää, että viranomaisten hallussa olevia tiettyjä biometrisiä tietoja, kuten kasvokuvia ja sormenjälkitietoja, voisi jatkossa käyttää laajemmin rikosten tutkinnassa.
Esitys jätettiin eduskunnalle tänään.
Lakimuutokset koskisivat poliisin passi- ja henkilökorttirekisteriin tallennettuja tietoja sekä Maahanmuuttoviraston ja poliisin rekistereihin tallennettuja tietoja ulkomaalaisista.
Esityksen mukaan tietoja saisi käyttää estämään, paljastamaan ja selvittämään vain tiettyjä vakavia rikoksia, kuten vakavimpia henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvia rikoksia, seksuaalirikoksia sekä terrorismirikoksia.