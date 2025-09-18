Julmetun isot timanttisormukset ovat in, mutta mitkä tekijät vaikuttavat arvokiven hintaan?
Poikkeuksellisen näyttävät ja kalliit timanttisormukset ovat yleistyneet etenkin maailmantähtien keskuudessa.
Gemmologi Mari Ruohomäki kertoo, mitkä tekijät vaikuttavat arvokiven hintaan, ja vinkkaa millä kivillä näyttävän sormuksen hankkiminen onnistuisi hieman edullisemmin.
– Jalokiviä arvioidaan neljän kriteerin mukaan: väri – mitä värittömämpi, sen arvokkaampi, puhtaus, koko eli karaattipaino ja viimeisenä hionta, Ruohomäki kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.
Ruohomäki selventää, että hintalappu muodostuu pääosin juuri kivestä eikä niinkään sormuksesta.
Mitä enemmän edellä mainitut kriteerit täyttyvät, sitä harvinaisemmasta kivestä on kyse.
– Persoonallisuus ja henkilökohtaisuus ovat ehkä ne isoimmat asiat, joita tänä päivänä halutaan sormuksilta.
– Halutaan jotain sellaista, mitä muilla ei ole. Kivien koko kasvaa, kertoo kokenut kultaseppämestari Pekka Kulmala.
Synteettiset timantit puhuttavat
Timantti on se kallein kivi, mutta safiiri ja rubiini seuraavat perässä arvojärjestyksessä. Kultasepän käsissä niilläkin saa yhtä lailla wau-efektin aikaan.
Myöskin laboratoriotimantit eli synteettiset timantit ovat tuoneet oman mausteensa alalle.
Ruohomäki toteaa, että niiden osalta häntä huolestuttaa vain se, että markkinointi olisi aina rehellistä ja totuudenmukaista.
– On oleellista, että asiakas tietää, mitä ostaa. Mikäli tuotantoketjua ei pystytä todentamaan, ei voida markkinoida eettisenä vaihtoehtona.
