Hirvittävä tapaus naapurustossa Yhdysvalloissa: Isä ampui äidin, kolme lastaan sekä lopulta itsensä – neljäs lapsi edelleen kriittisessä tilassa sairaalassa

– Uskomme, että asunnossa on ollut jotain erimielisyyksiä, joka on johtanut siihen, että hän on käyttänyt käsiasetta. Hän ampui perheensä, jonka jälkeen hän on tappanut itsensä, kertoo luutnantti Matt Dobbs San Diegon murhayksiköstä.