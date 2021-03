Guinean uusi ebolaepidemia voi olla peräisin viiden vuoden takaa – tutkijat pelkäävät, että tauti uinuu parantuneen kehossa vuosia

Tuore ebolaepidemia on toistaiseksi aiheuttanut noin parinkymmenen ihmisen tartuntaketjun ja vaatinut yhdeksän ihmisen hengen Guineassa Länsi-Afrikassa.

Jäikö ebola uinumaan naisen kehoon vuosiksi?

Tutkijat tekivät kuitenkin erittäin merkillisen löydön: Nyt sekvenssoitu virus on perimältään hyvin samanlainen, kuin virukset, joita maassa esiintyi viitisen vuotta sitten. Tämä on saanut tiedeyhteisön epäilemään, että ebolavirus on saattanut jäädä uinumaan sairastuneen kehoon vuosien ajaksi.