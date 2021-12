Greenpeace: EU:n sotilasoperaatioiden taustalla fossiilisten polttoaineiden turvaaminen

Selvityksen mukaan Euroopan unionin jäsenmaat ovat äärimmäisen riippuvaisia fossiilisten polttoaineiden tuonnista. Lähes 90 prosenttia EU-alueen tarvitsemasta öljystä ja 70 prosenttia fossiilikaasusta on tuontitavaraa. Usein niitä tuodaan poliittisesti epävakailta alueilta. Tämä selittää Greenpeacen mukaan sen, että öljyn ja kaasun saaminen turvataan sotilasoperaatioiden avulla.

Asevoimien käyttäminen tuotavan energian turvana lisää ennestään korkeita kustannuksia. Greenpeacen arvio on, että öljyn ja kaasun saannin turvaaminen sotilasoperaatioin kasvattaa tuotavan energian hintaa useita miljardeja euroja.

Espanja, Italia ja Saksa käyttäneet 4 miljardia

Greenpeace nostaa raportissa esimerkiksi YK:n asevientikieltoa valvovan EU:n Irini-operaation Libyan rannikolla. Kuten EU:n lehdistötiedotteessakin todetaan, operaation toissijaisena tehtävänä on kontrolloida ja valvoa laitonta öljyn vientiä Libyasta ja varmistaa laillisten öljykuljetusten turvallisuus.

Eniten rahaa on käyttänyt Italia. Selvityksen mukaan pelkästään kuluvan vuoden aikana fossiilisten polttoaineiden turvaaminen on maksanut Italialle 797 miljoonaa euroa. Espanja on käyttänyt turvaamiseen 274 miljoonaa euroa ja Saksa 161 miljoonaa euroa.