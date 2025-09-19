Laivavuoro Gotlannin Visbyyn peruuntui illalla epäillyn pommiuhkauksen vuoksi.

Ruotsin poliisi tutkii ”epäiltyä pommiuhkaa”, joka kohdistui Destination Gotlandin lauttaan Oskarshamnissa. Hälytys saapui illalla ennen iltayhdeksää Suomen aikaa.

– Olemme saaneet tiedon uhkauksesta ja olemme paikalla selvittämässä asiaa, sanoo poliisin Patric Fors Aftonbladetille.

Aluksen henkilökunta on ollut poliisin kuulusteltavana.

Eräs laivalla oleva henkilö kertoi lehdelle, että tunnelma on ollut painostava.

– Minua pelottaa. Haluan vain kotiin, hän sanoo sanoo.

Monet ovat olleet huolissaan uhkauksesta.

– Ehkä se on jonkun vitsi. Mutta se saa silti pelästymään ja miettimään, että entä jos, eräs haastateltava sanoo.

Myöhemmin illalla poliisi ilmoitti pitävänsä uhkausta perusteettomana. Poliisi tutkii tapausta laittomana uhkauksena.

