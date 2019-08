Google: Yli 200 Youtube-kanavaa levittänyt virheellistä tietoa Honkongin mielenosoituksista

Twitterin ja Facebookin käyttö on estetty Manner-Kiinassa. Twitter kertoi, että moniin sen valetileihin on menty virtuaalisen erillisverkon eli VPN:n avulla. Myös nyt jäädytetyille Youtube-kanaville on ladattu sisältöä VPN-verkkoa hyödyntäen, Google kertoi Financial Timesin mukaan.