Google saattaa seurata sinua tietämättäsi – näin kytket toiminnon pois päältä

Google kerää käyttäjästä sijaintihistoriaa, mikäli hän on jossain vaiheessa antanut tähän luvan. Tietoturvasyistä teknologiajätti on ilmoittanut oletusasetuksena pitävänsä sijaintidatan keräämisen poissa päältä, mutta käyttäjän on helppo kytkeä se – tietoisesti tai vahingossa – päälle.