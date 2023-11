Gettomasan suosio näkyy myös tilipussissa – tulot kohosivat entisestään

Räppäri on niittänyt vuosien saatossa menestystä musiikillaan. Hän kertoi Kesäterassi-ohjelmassa heinäkuussa 2023, miltä menestys tuntuu.

– Tuntuu, että se on aarre sateenkaaren päässä, jota aina jahtaat. Ja siinä vaiheessa, kun olet päässyt sinne, niin tuntuu, että se ei silti ole tarpeeksi. Haluat aina sinne seuraavaan pisteeseen.

– Ehkä se meinaa taloudellista turvaa. Se on yksi kiva juttu, mitä siitä saa. Toinen kiva juttu on tietysti julkisuus. Siinä on hyvät ja huonot puolensa, molemmat, Gettomasa jatkoi.