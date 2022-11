Gettomasa ei pidä käytännössä koskaan lomaa – tuore levy syntyi uudenlaisten paineiden alla: "Edelleen venailen, että pääsisin palautumaan"

Räppäri Gettomasa , oikealta nimeltään Aleksi Lehikoinen, julkaisi hiljattain viidennen studioalbuminsa nimeltään Vastustamaton. Tuore levy oli sisällöltään useille yllätys, sillä melodisuuden sijaan se on vahvan tekstillinen ja kantaa ottava.

– Nyt tuli vaan enemmän sellainen fiilis, että voisi mennä enemmän pelkästään räppi edellä. Oli olo, että on enemmän puhuttavaa, Gettomasa kertoo.

– Niin kyllähän siinä taas, kun on uutta levyä tekemässä, niin tulee vähän paineita siitä, että okei, että näidenkin pitäisi olla isoja juttuja. Etten mene tuonne lavalle ihan turhan takia, etteivät ne mieti, että maksoivat mulle ihan turhasta. Kyllähän se vähän jännitti, että tarvittiin joku vähän isompikin biisi sinne tehdä.

Levyn aiheet ovat painavia. Suurin kantava teema on riippuvuudet erilaisiin asioihin. Levyllä Gettomasa käsittelee sekä sivusta todistamiaan riippuvuustarinoita, sekä omia henkilökohtaisia kokemuksiaan.

Palautuminen saa odottaa

– Kun on tarve saada juttuja tehtyä, niin sitten siinä uhraa omasta vapaa-ajasta. Oma päätöshän se sillä lailla on ja itseään siitä on syyttäminen. Itse pitää oppia säätelemään tuota omaa aikaa paremmin, jos haluaa ratkaista sen ongelman.