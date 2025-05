George Russell lataa suorat sanat Mercedeksestä

George Russell oli pettynyt mies Imolan GP:n jälkeen. Hän ajoi ruutulipulle seitsemäntenä.

Mercedeksen George Russell lähti Imolan GP-kisaan kolmannesta lähtöruudusta, mutta kisa osoittautui vaikeaksi. Russell koitti taistella, mutta oli läpi kilpailun vaikeuksissa ja tippui lopulta seitsemänneksi.

Brittikuljettajalta kysyttiin, oliko hän vain huono-onninen.

– Ei todellakaan ollut kyse huonosta onnesta. Olimme vain totaalisen hitaita, Russell täräytti Motorsportin mukaan.

Russell on löytänyt selittävän tekijän Mercedeksen vauhdin puuteeseen.

– Trendi on melko selvä. Kun on kuuma, olemme hitaita. Kun on kylmä, olemme nopeita, ja tilanne oli sama myös viime vuonna, Russell tuskaili.

– Olemme yrittäneet tehdä kaikkemme säätöjen kanssa ja etsiä ratkaisuja, mutta autossa on jotain perustavanlaatuista (vialla).

Seitsemäskään sija ei tullut tänään helpolla.

– Tämä ei ole kauden ensimmäinen kisa, jossa olemme olleet hitaampia kuin Ferrari, ja jopa hitaampia kuin Williams, mutta olemme jotenkin onnistuneet saamaan tuloksen irti näissä tilanteissa. Mutta tänään olimme rehellisesti sanottuna erittäin onnekkaita, että sijoituimme seitsemänneksi Russell linjasi.

Mercedeksen kisa ei sujunut toivotunlaisesti, sillä tallin toinen kuljettaja Kimi Antonelli keskeytti. Kisan voittoon ajoi Red Bullin Max Verstappen. McLarenin Lando Norris oli toinen ja MM-sarjan johdossa McLaren-tallin toinen kuljettaja Oscar Piastri kolmas.