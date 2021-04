George Floydin kuolemasta syytetty poliisi syyllinen

Minneapolis on varautunut päätöksen julistamisen jälkeen mahdollisesti puhkeaviin levottomuuksiin. Kaupungin pääpoliisilaitos on sulkenut vastarakennetun erillisen porttinsa ja rakennusta suojaamaan on pystytetty betoniesteitä, kertoo CNN. Myös kaupungin liikekeskustan ikkunoista moni on laudoitettu umpeen.