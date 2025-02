NYT: Trump yllätti kaikki – myös Israelin ja oman väkensä

Presidentti Donald Trumpin suunnitelma Gazan haltuun ottamisesta yllätti Yhdysvaltojen hallinnon ja Trumpin Valkoisen talon viranomaiset, kertoo yhdysvaltalaislehti New York Times (NYT).

Vaikka Trump luki Gaza-suunnitelmansa paperista ja se vaikutti viralliselta ilmoitukselta, ei hänen hallintonsa ollut NYT:n mukaan tehnyt edes perustason selvitystä siitä, onko suunnitelma mahdollista toteuttaa.

Suunnitelma tuli yllätyksenä myös Israelille. Trump kertoi suunnitelmastaan pääministeri Benjamin Netanjahulle vain vähän ennen kuin kaksikko aloitti yhteisen lehdistötilaisuutensa, lähteet sanovat Timesille. Netanjahu on sanonut Israelin tukevan suunnitelmaa.

Timesin tietojen mukaan Trump on keskustellut Gaza-suunnitelmastaan yksityisesti jo viikkoja. Tiedossa ei ole, oliko hän keskustellut suunnitelmasta Israelin kanssa aikaisemmin.

Trumpin yllätyssuunnitelmasta ei yhdysvaltalaisviranomaisilta juuri ole yksityiskohtia irronnut. Syy on yksinkertaisesti se, ettei heillä ole niitä, New York Times toteaa.

2:48 Onko Trumpin Gaza-suunnitelma realistinen? Risto E.J. Penttilä arvioi.

Israel aloitti toimet

Israel vaikuttaa joka tapauksessa olevan Trumpin Gaza-suunnitelman kanssa tosissaan. Tänään Israelin ulkoministeri Israel Katz kertoi antaneensa armeijalle määräyksen suunnitella gazalaisten siirto pois kaistalta.

Jos ja kun gazalaiset eivät suostu lähtemään aidosti vapaaehtoisesti, on kyseessä käytännössä pakkosiirto, joka on sotarikos. Muun muassa Gazaa hallitseva Hamas ja on sanonut vastustavansa Trumpin suunnitelmaa.

Trump kertoi suunnittelevansa Yhdysvaltojen hallitsevan Gazan kaistaa pitkään.

Trumpin hallinto on tiedotustilaisuuden jälkeen pyrkinyt pehmentämään Trumpin suunnitelmaa lausunnoillaan. Esimerkiksi ulkoministeri Marco Rubion mukaan gazalaisten siirtäminen olisi väliaikainen ratkaisu.

Palestiinalaiset voisivat palata Gazaan, kun räjähtämättömät pommit on purettu ja paljolti asumiskelvottomaksi pommitettu alue uudelleenrakennettu. Sota Gazassa alkoi lokakuussa 2023, jolloin Hamas teki yllätyshyökkäyksen Israeliin.

1:57 Näin Yhdysvalloissa on reagoitu Trumpin Gaza-suunnitelmaan.

Torstaina Trump viestitti, että Israel luovuttaisi Gazan alueen Yhdysvaltojen haltuun taisteluiden päätyttyä.

Israelin ja Hamasin välillä on tällä hetkellä tulitauko, joten on epäselvää, mitä Trump lausunnollaan tarkoitti. Yksi vaihtoehto on, että Trump pitää tulitaukoprosessin päättymistä taisteluiden loppumisena.

Trumpin mukaan palestiinalaiset siirtyisivät "paljon turvallisemmille ja kauniimmille alueille, joissa on uusia ja moderneja koteja", Trump kirjoitti Truth Social -viestipalvelussa.

Trumpin mukaan palestiinalaisten siirtoon tai Gazan haltuunottoon ei tarvita yhdysvaltalaisia sotilaita.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ja Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump lehdistötilaisuudessa Valkoisessa talossa 4. helmikuuta.AFP / Lehtikuva