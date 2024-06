Gazan lapset nälkäkatastrofissa: Tällaisia määriä lapset saavat ruokaa ja vettä viikossa

– Nyt sitä varoitusta on vain siirretty eteenpäin ja se voi tulla päälle käytännössä milloin hyvänsä.

Avustusjärjestöt olisivat valmiina toimittamaan alueelle enemmän ruokalähetyksiä, mutta toimituksia on vaikea saada perille. Nälänhädän estämiseksi tarvitaan kiireellisesti lisää reittejä Gazaan ja pääsyä koko kaistalle humanitaarisia operaatioita varten. YK ja kansainväliset avustusjärjestöt ovat sanoneet, että Israel vaikeuttaa vakavasti avun toimittamista Gazaan.

Haastattelustudioon on tuotu esimerkkejä ruokatarvikkeista, joita alueelle toimitetaan apuna paikan päälle.

Tarvikkeisiin kuuluu riisiä, makaronia, vehnäjauhoja, ruokaöljyä ja vettä. Tämä on Holmin mukaan hyvin tyypillinen avustuspaketin sisältö.

– Nämä ovat keskeisiä ruokatarvikkeita, joissa on energiaa ja ne myöskin säilyy hyvin kuumuudessa. Me itse olemme jakaneet noin 100 000 ruokapakkausta, mutta tämä on kuitenkin pieni pisara meressä, jos katsoo sitä kokonaista avun tarvetta.