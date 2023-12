Gaza jaettiin ruudukoksi evakuointikehotuksia varten – Egypti ei halua palestiinalaisia

Conricus viittasi puheissaan Gazan rannikolla sijaitsevaan al-Mawasin alueeseen, jonne Israel on halunnut gazalaissiviilien siirtyvän. Israel on penännyt asiassa yhteistyötä gazalaisia auttavilta järjestöiltä.

– Olemme täysin tietoisia siitä, että tila on vähissä, ja siksi tarvitsemme kansainvälisten humanitaaristen organisaatioiden tukea al-Mawasin infrastruktuurin kehittämisessä, tiedottaja sanoi.

YK on vastustanut ajatusta al-Mawasin käyttämisestä tähän tarkoitukseen siinä muodossa kuin Israel on sitä esittänyt. YK:n alaisen UNRWA:n Israelille viime kuussa lähettämässä kirjeessä järjestö sanoi, että ajatus turvavyöhykkeistä toimii vain, jos sodan kaikki osapuolet hyväksyvät ne ja sitoutuvat niiden varjeluun, kertoi New York Times.