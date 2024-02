Ganz: Israel hyökkää Rafahiin, jos panttivankeja ei ole vapautettu 10. maaliskuuta mennessä

Israelin hallinto on viime viikkoina uhannut hyökkäävänsä Rafahiin siitäkin huolimatta, että useat maat ja kansalaisjärjestöt ovat toistuvasti kehottaneet Israelia säästämään Rafahin.

Israel on aiemmin määrännyt ihmisiä evakuoitumaan Gazan eteläosaan, ja Rafahin alueella on valtaosa niistä 1,7 miljoonasta palestiinalaisesta, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa Israelin ilmaiskujen ja hyökkäysten vuoksi.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on ohjeistanut maansa asevoimia laatimaan suunnitelman sekä hyökkäykselle että siviilien evakuoimiseksi Rafahin alueelta.

Epäselvää, mihin Rafahista voisi evakuoitua

Viime aikoina lisääntyneestä kansainvälisestä painostuksesta huolimatta Netanjahu on sanonut, ettei Israelin äärijärjestö Hamasia vastaan julistamaa sotaa voida viedä päätökseen ilman hyökkäystä Rafahiin.

Edelleen on kuitenkin epäselvää, mihin siviilit voisivat turvallisesti siirtyä saarretulla Gazan kaistalla, jota Israel on pommittanut raunioiksi kuukausikaupalla.

Osapuolten välillä on käyty viikkojen ajan neuvotteluita taisteluiden keskeyttämisestä, mutta tuloksetta. Neuvotteluissa välittäjänä toimiva Qatar sanoi viikonloppuna, että näkymät sovun syntymiselle eivät ole lupaavia.

Israelin läheinen liittolainen ja sotilaallinen tukija Yhdysvallat on yrittänyt ajaa alueelle kuuden viikon aselepoa vastineena loppujen Gazassa olevien panttivankien vapauttamiselle.

Israelilaisviranomaisten mukaan Hamas otti lokakuun alussa Israelista noin 250 panttivankia. Israelin arvioiden mukaan 130 panttivankia olisi edelleen Gazassa, ja näistä noin 30:n on arvioitu kuolleen.

Israel on sanonut uskovansa, että iso osa panttivangeista sekä Hamasin johtoa on Rafahin alueella.

Israelin iskut surmanneet lähes 30 000

Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan Israelin ilmaiskut ja hyökkäykset ovat surmanneet Gazassa ainakin noin 28 900 ihmistä. Kuolonuhreista valtaosa on ollut naisia ja lapsia. Muun muassa YK ja Yhdysvallat ovat arvioineet lukujen olevan oikeassa mittaluokassa.

Muun muassa Gazassa tekemiensä pommitusten ja hyökkäysten myötä Israelia vastaan on esitetty syytöksiä kansanmurhasta, ja Israelin toimia on käsitelty jopa Kansainvälisessä tuomioistuimessa (ICJ). Viime kuussa ICJ määräsi, että Israelin on tehtävä kaikki voitava estääkseen kansanmurhaan johtavat toimet Gazassa.