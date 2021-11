Kultainen Venla -ehdokkaat ovat julki: nämä sarjat ovat ehdolla!

MTV:n ohjelmista ehdolle on asetettu Game of Games Suomi, Lauma, Stadi vs. Lande, Super-Jahti, Suurmestari, Joonas Nordman Show, Yökylässä Maria Veitola, Aarrepaja, Supernanny Suomi, Masterchef VIP, Tanssii Tähtien Kanssa, Ensitreffit alttarilla, Posse sekä Pöllötöllö.

Uutis-, ajankohtais ja asiaohjelmasarja

Game Show

Game of Games Suomi (MTV3, Warner Bros. International Television Production Finland) Lauma (MTV3, Yellow Film & TV) Melkein MENSA (Fox, Banijay Finland) Stadi vs. Lande (MTV3, Rabbit Films) Super-Jahti (MTV3, ITV Studios Finland) Suurmestari (MTV3, Rabbit Films)

Keskusteluohjelma

Lifestyle-ohjelma

Kilpailureality

Seurantareality

Musiikkiviihde

Elämäni Biisi, kausi 3 (Yle TV1 ja Yle Areena, Yellow Film & TV) SuomiLOVE, kausi 7 (Yle TV1 ja Yle Areena, Warner Bros. International Television Production Finland) The Voice of Finland, kausi 10 (Nelonen, ITV Studios Finland) UMK (Yle TV1 ja Yle Areena, Yle Luovat sisällöt ja media) Vain elämää, kausi 12 (Nelonen, Banijay Finland)

Viihdeohjelma

Vuoden uusi ohjelma 2021

Urheilu ja events

Vuoden ohjaaja (viihde, reality ja events)

Vuoden käsikirjoittaja (viihde, reality ja events)

Draamasarja

Hautalehto: Kylmä syli (C More, Solar Films) Häräntappoase (Elisa Viihde Viaplay, Welhofilmi) Mädät omenat (Elisa Viihde Viaplay, Fire Monkey) Rahti (Yle TV1 ja Yle Areena, FremantleMedia Finland) Sisäilmaa (Yle TV1 ja Yle Areena, Solar Films)

Komediasarja

Aikuiset, kausi 2 (Yle Areena, Yellow Film & TV) Karuselli (C More, Jarowskij Finland) Kullannuput (Yle Areena, Moskito Television) Luottomies, kausi 3 (Yle Areena, Yle Draama) Mister 8 (Elisa Viihde Viaplay, It’s Alive Films) Modernit miehet, kausi 3 (Yle Areena ja Yle TV2, Moskito Television)

Vuoden naisnäyttelijä

Anna Airola / Aikuiset (Yle Areena, Yellow Film & TV)

Carola Hakola / Häräntappoase (Elisa Viihde Viaplay, Welhofilmi)

Elena Leeve / Maria Kallio (C More, Jarowskij Finland)

Elina Knihtilä / Sisäilmaa (Yle TV1 ja Yle Areena, Solar Films)

Lotta Lehtikari / Pala sydämestä (Yle TV1 ja Yle Areena, Yle Luovat sisällöt ja media)

Maria Ylipää / Aallonmurtaja (C More, Warner Bros. International Television Production Finland)

Satu-Tuuli Karhu / Mädät omenat (Elisa Viihde Viaplay, Fire Monkey)

Sonja Kuittinen / Mädät omenat (Elisa Viihde Viaplay, Fire Monkey)