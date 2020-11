Gallupien erehtymistä Yhdysvaltain vaaleissa on liioiteltu – Sauli Niinistökin kriitikoiden joukossa

Gallupkeskiarvoja tekevän FiveThirtyEight-sivuston johtajan Nate Silverin analyysin mukaan lopulliset tulokset poikkeavat vaaleja edeltäneistä gallupkeskiarvoista keskimäärin 3–4 prosenttiyksikköä, mikä on historiallisessa vertailussa varsin tavanomainen tulos. Moni tuomitsi gallupit ääntenlaskun ollessa vielä pahasti kesken, jolloin lopullinen tulos ei ollut tiedossa.

Osassa osavaltioita heitot suuria

Vaikka sekä 2016 että 2020 vaaleissa gallupit aliarvioivat Donald Trumpia, onnistuivat gallupit vuoden 2018 välivaaleissa paremmin. Jotkut ovatkin teorisoineet, että nimenomaan Trumpin mukanaolo ehdokkaana on ollut yksi kyselyitä sekoittanut tekijä, hän kun houkuttelee uurnille paljon sellaisia äänestäjiä, jotka eivät normaalisti äänestä.

Myös koronapandemian vaikutusta tänä vuonna on pohdittu. Koska demokraattien äänestäjien joukossa on enemmän asiantuntijatöissä olevia, jotka voivat tehdä etätöitä, on heidän tavoittamisensa gallupeihin voinut olla helpompaa kuin republikaaniäänestäjien.