Yhdeksän Saksan mestaruutta ja kaksi Mestarien liigan voittoa urallaan saavuttanut jalkapalloilija Jerome Boateng lopettaa peliuransa.

37-vuotias Boateng ilmoitti päätöksestään Instagram-tilillään perjantaina. Hän edusti muun muassa Bayern Müncheniä ja Manchester Citya sekä 76 maaottelun verran Saksan maajoukkuetta.

– Pelasin pitkään isoissa seuroissa ja maani puolesta. Opin, voitin, hävisin ja kasvoin sen kaiken kautta, Boateng kertoi.

Puolustaja Boateng pelasi urallaan myös Olympique Lyonnaisissa, Salernitanassa ja Hampurissa. Viimeksi hän edusti itävaltalaista LASK Linziä, jonka kanssa tehty sopimus purettiin yhteisymmärryksessä elokuussa.

Heinäkuussa Boateng tuomittiin ehdolliseen sakkorangaistukseen entisen puolisonsa syytettyä häntä pahoinpitelystä. Ex-puolison mukaan Boateng oli lyönyt ja vetänyt häntä hiuksista sekä heittänyt häntä kohti lampulla ja osunut lopulta kipeästi pienellä rasialla käteen.

Boateng kiisti entisen puolisonsa syytökset. Pariskunnalla on avoliitostaan kaksoset.