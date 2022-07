Helmarit kovassa paikassa EM-kisoissa – huippuottelun alla synkkiä pilviä: "Kaikki pelaajat pelkäävät"

Tähtipuolustaja Tuija Hyyrynen on sivussa Tanskaa vastaan koronatartunnan vuoksi.

Takareiden kireydestä kärsinyt Adelina Engman on niin ikään pois kokoonpanosta. Päävalmentaja Anna Signeul vahvisti asian lehdistötilaisuudessa maanantai-iltana.

– Kaikki pelaajat pelkäävät saavansa koronan, se on selvä. Menettäisit ainutkertaisen kokemuksen täällä, ja totta kai pelaajat haluavat olla kunnossa. Mutta meidän on nyt vain oltava niin huolellisia (suojauskäytännöissä), kuten kaikkien muidenkin joukkueiden turnauksessa. On tehtävä niin paljon kuin vain voimme, Signeul pohti.