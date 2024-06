Fuji-vuorelta löytyi kolme ruumista – neljäs kuoli pelastusoperaatiosta huolimatta

Kiipeilijöiden ruumiit olivat toisistaan erillään, joten he eivät ilmeisesti olleet samaa seuruetta. Toistaiseksi ei ole tietoa, kuinka kauan ruumiit ovat huipulla olleet .

Japanin symboli

Sata kilometriä Tokiosta sijaitseva Fuji-vuori on 3 776-metrisenä Japanin korkein vuori. Se on aktiivinen tulivuori, ja sen symmetrisen kartiomainen muoto on tehnyt siitä yhden Japanin symboleista.