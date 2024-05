Frida Karlssonilta, 24, yllätyspaljastus: "Elämässä on muutakin"

Frida Karlsson on Ruotsin maastohiihdon kirkkaimpia tähtiä. Hän on voittanut MM-kultaa ja yhteensä 10 MM-mitalia. Olympialaisista Karlsson on hakenut viestipronssia Pekingistä. Maailmancupissa ruotsalainen on voittanut 11 osakilpailua. Tour de Skin kokonaiskisan Karlsson voitti vuonna 2023.