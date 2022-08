Frida Karlsson teki kovan päätöksen – "Jos se olisi tärkeää, en olisi tehnyt niin"

Karlsson oli viime kaudella alle 23-vuotiaiden pisteissä ykkönen murskaavalla erolla ja kokonaiskisassa hän sijoittui 12:nneksi. Tällä kaudella keskittyminen on maailmancupin sijasta Planican MM-kisoissa ja Karlsson aikoo jättää kisoja väliin. Tulevaksi kaudeksi on voimassa sääntömuutos, jolla 50 parasta saa maailmancupin pisteitä. Aiemmin pisteitä jaettiin 30 parhaalle urheilijalle.

– Ensi vuosi on arvokisoista vapaa. Silloin täysi keskittyminen on maailmancupissa. Mutta nyt on MM-kisat, jotka kutkuttavat vatsassa. Pidän siitä, että on sellainen tähtäin, Karlsson totesi.