Fortumin tytäryhtiö Uniper aloittaa oikeustoimet Hollantia vastaan – vaatii korvauksia turhaksi jäävästä hiilivoimalastaan

Hollannissa hyväksyttiin toissa vuonna laki, joka määrää hiilen energiakäytön lopetettavaksi vuoden 2030 alkuun mennessä. Laki koskettaa myös saksalaista Uniperia, jolla on uudehko Maasvlakten hiilivoimala Rotterdamin lähellä.

Käytännössä Uniper kokee, että se olisi oikeutettu korvauksiin, koska viisi vuotta sitten käynnistetyn Maasvlakte 3 -laitoksen käyttöaika on jäämässä merkittävästi suunniteltua lyhyemmäksi.

Neuvottelut Hollannin valtion kanssa mahdollisesta kompensaatiosta eivät ole tähän mennessä tuottaneet tulosta. Lisäksi tilanne on tällä hetkellä se, ettei Hollantiin ole saatu muodostettua uutta hallitusta sen jälkeen, kun edellinen hallitus kaatui ja maassa järjestettiin viime kuussa parlamenttivaalit. Toimivaltaisen hallituksen nimittämisen aikataulusta ei ole tietoa.

Uniperin pääomistaja on nykyisin Fortum. Uniperista tuli Fortumin tytäryhtiö viime vuoden maaliskuussa. Fortum omistaa yhtiöstä noin kolme neljäsosaa.

Suomen valtio on puolestaan enemmistöomistaja Fortumissa reilun 50 prosentin osuudella. Valtionyhtiö Fortumin omistajaohjaus on keskitetty valtioneuvoston kansliaan.

Eräänlainen pakkolunastus

Peruskirja (ECT) on energia-alan investointisopimus, joka on tarkoitettu suojaamaan energiainvestointeja teknologiasta riippumatta sekä takaamaan vakaan ja ennustettavan toimintaympäristön. Se luo raameja esimerkiksi sille, miten pakkolunastuksia ja niihin vertautuvia toimia kompensoidaan.

Julkisuudessa on aiemmin kerrottu, että saksalainen energiayhtiö RWE vaatii Hollannilta korvausta ECT-sopimuksen perusteella ja että yhtiö pitää kivihiilen käytön kieltävää lakia eräänlaisena pakkolunastuksen muotona. Uniper on päätynyt arvioissaan samoille linjoille.

RWE:llä on Hollannissa kaksi hiilivoimalaa ja Uniperilla yksi. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan RWE:n korvausvaateen summa olisi 1,4 miljardia euroa. Uniperin osalta mahdollisesta eurosummasta ei ole tarkkaa tietoa, eikä yhtiö sellaista tässä vaiheessa esitä.

Mistään pienistä summista ei Uniperin osaltakaan mahdollisissa korvauksissa varmastikaan puhuttaisi, sillä kokonaisinvestoinnin suuruus on 1,6 miljardia euroa. Investointipäätöksen teki vuonna 2006 Uniperin edeltäjä, saksalainen E.ON.

Suomen valtiota on informoitu

– Tämä on Uniperin toimivan johdon asia ja liittyy keskeisesti johdon huolellisuusvelvoitteeseen. Lainsäädäntö lähtee siitä, että yrityksen johdon täytyy aina toimia huolellisesti yrityksen etua edistäen, sanoo johtaja Esa Hyvärinen Fortumista.

– Fortumin kanta on se, että asia on syytä selvittää ja on käynyt ilmeiseksi, että asia ei selviä muulla tavalla kuin oikeustoimilla, Hyvärinen kertoo.