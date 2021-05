Fortum teki tulosta suurelta osin Uniperin ansiosta – näin Uniperin hiilikiistaa Hollannin kanssa kommentoidaan Suomessa

Uniper on ollut paljon esillä Saksan Dattelnin uuden hiilivoimalan takia, vaikka yhtiö on samalla ajamassa alas vanhoja hiilivoimaloita ja sama trendi jatkuu laajemminkin.

Uniper vie Hollannin oikeuteen

– Tämä perustuu siihen, että on olemassa energiaperuskirja, joka turvaa oikeuden investointeihin esimerkiksi energia-alalla. Kyse on siitä, että uusiutuvissakin tehdään investointeja kymmenien vuosien ajaksi. Sopimuksista ja tariffeista on pidettävä kiinni. Tämä on se, mitä Uniper nyt hakee, eli pitääkö tiettyjä sitoumuksia noudattaa, Rauramo sanoo.