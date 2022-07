Uniper-pelastuspaketti julkaistaan lähitunteina – tällainen ratkaisu on syntymässä

Fortumin tytäryhtiö on Saksan suurin kaasuntoimittaja ja se on hakenut maan hallitukselta taloudellista tukea, kun Venäjä on leikannut voimakkaasti maakaasun toimituksia Eurooppaan. Yhtiö tekee päivittäin kymmeniä miljoonia euroja tappiota joutuessaan ostamaan kaasua muualta.