Ibelle areenakonsertti

Räppäri Ibe esiintyy joulukuussa Helsingin Veikkaus Arenalla.

Emma-palkittu räppäri Ibe palaa kolmen vuoden tauon jälkeen Helsingin lavoille, kun hän esiintyy Veikkaus Arenalla perjantaina 12. joulukuuta. Live Nation Finland kertoo tiedotteessaan, että luvassa on Iben tähänastisen uran suurin ja näyttävin kokonaisuus.

– Haluan, että tämä keikka tuntuu enemmän yhteiseltä kokemukselta kuin pelkältä keikalta. Se on jotain, minkä jokainen kokee omalla tavallaan, Ibe sanoo tiedotteessa.

Konsertin lipunmyynti alkaa maanantaina 25. elokuuta kello 12.12.

Viime vuosina Ibe on keikkaillut vain harvakseltaan.

Vuonna 2023 räppäri heitti kesän ainoan keikkansa Turun Ruisrockissa. Hän oli aiemmin kertonut somessa, että nousisi tuona kesänä esiintymislavalle vain yhden kerran ja ainoastaan 50 000 euron keikkapalkkiota vastaan. Tänä kesänä Ibe puolestaan esiintyi Blockfestien päälavalla yli vuoden mittaisen keikkatauon jälkeen.



