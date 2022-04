Florida Panthers takoo posketonta jälkeä NHL:ssä – supertähti palasi vuoden tauolta

Floridan ykköspyssy oli sarjan pistepörssin kakkosnimi Jonathan Huberdeau , joka hurjasteli tehot 2+1. Huberdeau on tehnyt tällä kaudella nyt kaikkiaan 108 pistettä (30+78). Huberdeaun edellä NHL:n pistepörssissä on Edmonton Oilersin Connor McDavid 110 pisteellä (42+68).

Florida on puolestaan lähellä itäisen konferenssin voittoa, sillä ero Carolinaan on kahdeksan pistettä, kun jäljellä on 7-8 kierrosta. Länsilohkon ykkönen Colorado on kaksi pistettä Floridaa edellä, joten kisa runkosarjan voitosta käy kuumana.