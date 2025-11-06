Kroatialainen Danko Koncar velvoitettiin tekemään ostotarjous Afarakista eli entisestä Ruukki Groupista jo vuonna 2018, mutta uhkasakko ei ole tepsinyt.

Finanssivalvonta on tuominnut Afarakin ex-toimitusjohtaja Danko Koncarin maksamaan yhteensä 120 miljoonaa euroa uhkasakon lisäeriä. Lisäerät ovat kertyneet vuosina 2020–2021, koska Koncar ei ole julkistanut ostotarjousta Afarakin osakkeista eikä esittänyt pätevää syytä, miksi näin ei ole tehty.

Fiva velvoitti Koncarin tekemään ostotarjouksen yhtiön osakkeista jo vuonna 2018 ja asetti velvoitteiden tehosteeksi uhkasakon.

Nyt tehty päätös lisäeristä ei ole lainvoimainen.

Kroatialainen Koncar on mineraaleja jalostavan erikoismetalliyhtiö Afarak Groupin eli entisen Ruukki Groupin entinen toimitusjohtaja. Finanssivalvonta katsoo, että Koncarilla on Afarak-yhtiössä sellainen määräysvalta, joka velvoittaa tekemään ostotarjouksen muista osakkeista.

Fiva: Määräysvaltaa piiloteltu

Finanssivalvonnan näkemys on, että Koncar on piilotellut määräysvaltaansa yhtiössä. Koncar on kiistänyt Finanssivalvonnan näkemyksen määräysvallastaan.

Finanssivalvonnan arvio on, että Koncarin omistusosuus yhtiössä on jo kauan sitten ylittänyt 30 prosentin rajan. Arvopaperilain mukaan osakkeenomistajan pitää tehdä julkinen ostotarjous, jos ääniosuus julkisen kaupankäynnin kohteena olevassa yhtiössä ylittää 30 tai 50 prosentin rajan.

Afarakin vähemmistöomistajat ovat jo pitkään vaatineet Koncarilta lunastustarjousta.

Kiistaa uhkasakosta on käyty Helsingin hallinto-oikeudessa asti, joka vahvisti Fivan tuomion. Korkein hallinto-oikeus ei vuonna 2020 myöntänyt Koncarille valituslupaa.