Fitnessvalmentajat Ilona Siekkinen ja Mikko Niiranen kihlautuivat: "Paras joululahja ikinä"

– Paras joululahja ikinä. Halkean ehkä ihan just onnesta. Olen niin kiitollinen, onnellinen ja rakastunut, kuvien yhteydessä kerrotaan.

"Ikäero ei haittaa ollenkaan"

Pariskunta asuu Espanjassa Aurinkorannikolla, mutta he ovat olleet viettämässä joulua Suomessa.

– Me ollaan hitsauduttu vuosi vuodelta entistä enemmän yhteen ja 10 vuoden ikäero ei haittaa ollenkaan, vaan oikeastaan päinvastoin: meillä on just samanlaiset elämäntilanteet ja haaveet, hän kirjoitti aiemmin.