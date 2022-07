Fitnessvalmentaja Ilona Siekkinen ja puoliso Mikko Niiranen juhlivat vuosipäiväänsä: "10 vuoden ikäero ei haittaa ollenkaan"

– Näiden kolmen vuoden aikana olen kasvanut ihmisenä ihan älyttömän paljon ja olen niin onnellinen, että saan kokea tällaisen turvallisen ja eheyttävän ihmissuhteen, tämä on ollut minulle todella korjaava kokemus. Me ollaan hitsauduttu vuosi vuodelta entistä enemmän yhteen ja 10 vuoden ikäero ei haittaa ollenkaan, vaan oikeastaan päinvastoin: meillä on just samanlaiset elämäntilanteet ja haaveet, hän kirjoittaa.