Fitness-kilpailija meni hoitamaan heinänuhaa – karmea seuraus takapuoleen

"Ajattelin tämän olevan uran loppu"

– Olen bikinikilpailija ja menen bikineissä lavalle, jossa arvotetaan "virheetöntä pakettia". Kaiken hiuksista, meikistä ja ihosta alkaen on oltava täydellistä. Bikinikilpailuissa takapuoli on varsin näkyvässä osassa. Mietin, että tämä ei ole katoamassa, Ashleigh Sives Jackson kertoi.

– Kävin kauneuskirurgin luona, ja hän sanoi, että se on pysyvästi vaurioitunut eikä parane. Olin kyynelehtiä, kun ajattelin, etten koskaan enää kilpaile. Ajattelin tämän olevan uran loppu. Se on myös pigmentoitunut, joten iho on vaihtanut väriä sillä alueella. Ajattelin, etten voi mahdollisesti enää koskaan mennä lavalle.

– Tavoitteeni bikinikehonrakennuksessa on aina ollut päästä Yhdysvaltoihin ja huipulle. Lavalla on 30 tyttöä, jotka kaikki näyttävät samalta, ja se on minun jälkeni, joka aiheuttaa minulle pettymyksen. Se on virhe, jota minulla ei ole koskaan ennen ollut.