FISiltä linjaus venäläishiihtäjien kohtalosta

– Toistaiseksi tämä (päätös) tarkoittaa sitä, että kilpailujen järjestäjillä on niin sanotusti työrauha siinä mielessä, ettei heidän tarvitse tässä vaiheessa käydä läpi maailmanpolitiikan isoja asioita. On erittäin hyvä, että FIS jatkaa tässä asiassa samassa linjassa Suomen valtion ja olympiakomitean kanssa.

Lahti 2029 näyttää suuntaa

– Meidän tavoitteenamme on koko ajan ollut se, että saisimme pidettyä Rukan ja Lahden tietyillä vakiopaikoilla. Lahden kisojen ajankohta on viime vuosina heilunut hieman enemmän arvokisojen takia. Meille on tärkeää, että kisoissa on mukana kaikki kolme lajia (maastohiihto, mäkihyppy, yhdistetty) ja että kokonaisuus on urheilijoiden liikkumisen kannalta järkevä, Hämäläinen kuvaili kisakalenteria Suomen osalta.