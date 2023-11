Fiona-lampaan kahden vuoden eristyksissä olo päättyi – "Ei enää yksinäinen"

Fiona saatiin kuitenkin pelastettua ja vietyä Dumfriesin lähelle Dlasconen tilalle, jonne se on sopeutunut mainiosti.

– Se on syönyt, juonut. Emme voisi olla iloisempia siitä, kuinka se on sopeutunut, sanoo maatilallinen Ben Best BBC:n haastattelussa.