Aurinkomatkojen toimitusjohtaja ilahtui alan suuresta roolista exit-suunnitelmassa – näillä keinoilla suomalaiset pääsevät kesälomalla reissuun

Hallituksen perjantaina esittelemä exit-suunnitelma koronaepidemiasta on kommenttikierroksellaan ja se on tavoittanut myös Aurinkomatkat.

– Perehdymme exit-suunnitelmaan parhaillaan ja hyvää siinä on se, että matkustuksen avaaminen on olennainen osa suunnitelmaa ja että Euroopan rajavalvonnasta ollaan luopumassa viimeistään kesäkuussa, sanoo Aurinkomatkojen toimitusjohtaja Timo Kousa Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

Aurinkomatkoilta vihreää valoa rokotepassille

– Toivotaan tietysti että rokotepassi tulee voimaan, mutta on erittäin tärkeää, että Suomi hyödyntää kokonaisvaltaisesti näitä erilaisia työkaluja. Rokotetodistus on niistä yksi, mutta myös ennakkotesti- ja immuniteettitodistukset tulevat varmasti olemaan tärkeässä roolissa niin kauan, kunnes saadaan hyvä rokotekattavuus.

"Tämä kuulostaa hyvältä"

Matkailulla on ollut kysyntää kriisin aikana

– Koko tämän pandemian ajan kysyntä on ollut hyvää. Ei ainoastaan kesälle, vaan myös tulevalle talvelle on myyty matkoja. Totta kai kysyntä on vielä kaukana normaalista – tällä hetkellä noin 25 prosenttia normaalista. Mutta kaikki nämä positiiviset uutiset lisäävät kysyntää.