Heathrow kaaoksessa: Finnair ei ota uusia varauksia Lontooseen ennen syyskuuta

Heathrow on ruuhkien vuoksi vaatinut lentoyhtiöitä rajoittamaan lentoasemalta lähtevien asiakkaiden määrää. Heathrow on joutunut pienentämään matkustajamääriä ruuhka-aikoina.

Finnair on joutunut perumaan asiakkaiden varauksia 20-24.7.2022 välisellä ajalla. Uusia varauksia Heathrowh’n lentoasemalle ei voi tehdä 11.9.2022 asti, kertoo Finnair.

Heathrow on joutunut rajoittamaan päivittäisten lähtevien matkustajien määrän 100 000:een. Tämä on 4000 matkustajaa vähemmän kuin ennen. Matkustajamäärien rajoitus on voimassa11.9.2022 saakka.