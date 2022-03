Finnair on joutunut GPS-häirinnän kohteeksi nyt myös Kaliningradin lähettyvillä – Reuters nostaa esiin yhteyden Niinistön ja Bidenin tapaamiseen

Liettuan ja Puolan välimaastossa sijaitsevan alue on Finnairille vilkas lentoreitti Euroopan-lennoilla.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kertoi tiistaina MTV Uutisille, että myös Suomen itärajalla on havaittu GPS-häiriöitä.

– Poikkeamista on raportoitu ja se on johtanut siihen, että jotkut lentokoneet eivät ole pystyneet jatkamaan lentoa. Näitä ei ole kovinkaan monta, mutta näitä raportteja on useampia, ilmailusta vastaava johtaja Jari Pöntinen kertoi MTV Uutiset Liven lähetyksessä.