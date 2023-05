Finnair: "Liiallinen käsimatkatavaramäärä säännöllinen ongelma" – näin muutokset vaikuttavat lentomatkustamiseen

Finnairin tuotteista vastaavan Valtteri Helven mukaan käsimatkatavaroiden kasvanut ja liiallinen määrä on säännöllinen ongelma Finnairin lennoilla ja erityisesti Euroopan sisäisillä lennoilla, jossa operoidaan pääsääntöisesti pienemmillä konetyypeillä.

– Näillä liian suurilla matkatavaramäärillä on suoria vaikutuksia lentojen täsmällisyyteen ja myös matkustusmukavuuteen. Ongelma ilmenee erityisesti täyteen varatuilla lennoilla. Lentokoneiden matkatavarahyllyjen kapasiteettia ei ole suunniteltu siihen, että jokainen matkustaja toisi sinne ylähyllylle laitettavan matkatavaran. Nykyisin siellä on mukana sallittua enemmän tavaroita, Helve kertoo Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

Muutokset linjassa muiden lentoyhtiöiden kanssa

Helven mukaan muutoksiin on isossa kuvassa reagoitu monella tavalla.

– Asiakkailtakin on tullut palautetta siitä, että nämä ovat heidänkin mielestään ongelma, ja siitä näkökulmasta on tullut hyvin positiivisia reaktioita. Totta kai on myös asiakkaita, jotka eivät pidä näistä muutoksista, mikäli ovat tottuneet matkustamaan hyvin suurten käsimatkatavaramäärien kanssa, Helve sanoo.