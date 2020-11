Finnair ei ole tehnyt päätöksiä koronarokotuksen edellyttämisestä – australialaisyhtiö Qantas sen sijaan vaatii tulevaisuudessa matkustajilta rokotustodistusta

Finnair ei ole tehnyt päätöksiä koronarokotustodistuksen edellyttämisestä asiakkailta, Finnairin viestinnästä kerrotaan STT:lle. Australialainen lentoyhtiö Qantas on sanonut, että kansainvälisten matkustajien täytyy tulevaisuudessa todistaa, että he ovat saaneet koronarokotteen ennen kuin he pääsevät yhtiön lennolle.