STM lähetti ohjauskirjeensä koronatestin edellyttämisestä Finnairille sekä kahdelle kiinalaiselle lentoyhtiölle

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt ohjauskirjeensä kolmelle lentoyhtiölle: Finnairille sekä kahdelle kiinalaisyhtiölle, Shanghaista Suomeen lentävälle Juneyao Airlinesille ja Chengdusta Suomeen lentävälle Sichuan Airlinesille.



Ministeriö kertoi eilen ohjeistaneensa lentoyhtiöitä edellyttämään Kiinasta Suomeen saapuvilta matkustajilta enintään kaksi päivää ennen matkaa tehtyä negatiivista koronatestiä.



Ohjauskirje on lähetetty yhtiöille, joilla on suoria lentoja Suomeen.