Fingrid näkee valoa tunnelin päässä: Suomi saa halvempaa sähköä kuin Keski-Eurooppa jo ensi keväänä

Ruususen mukaan luvassa on selkeästi nykyistä matalampaa hintatasoa, ja lasku tapahtuu kohtalaisen nopeasti.

Ruusunen kertoo, että keskeistä hintojen halpenemisessa on Suomen irtautuminen fossiilienergiasta, jonka hinta on pompannut korkealle. Taustalla nousussa on Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan.