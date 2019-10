Finanssiyhtiö Moody's: Donald Trump voittaa selvästi ensi vuoden vaalit

Trumpin suosio on ollut alempana kuin edellisillä presidenteillä samassa vaiheessa presidenttikautta, ja useimmissa kansallisissa mielipidekyselyissä istuva presidentti on jäljessä demokraattihaastajiaan.

Työttömyys ja bensan hinta ratkaisevat

Moody'sin mukaan malli toimii siitäkin huolimatta, että Trump henkilönä jakaa mielipiteitä ehkä enemmän kuin kukaan toinen presidentti ennen häntä. Vaikka Trumpiin tyytyväisten osuus on pysytellyt tiukasti 40 prosentin tienoilla, on Trumpin kannattajakunta harvinaisen uskollista. Kun tähän 40 prosenttiin lisää noin 10 prosentin osuuden liikkuvia äänestäjiä joille taloudellisella tilanteella on suuri merkitys, on Trumpilla jo kasassa riittävä määrä äänestäjiä.