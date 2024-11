Filip Ingebrigtsenin piti tulla juoksemaan Vantaalle – teki katoamistempun

– Hän on sairastunut, Norjan yleisurheiluliiton urheilujohtaja Erlend Slokvik kertoo NRK:n mukaan .

31-vuotias Filip Ingebrigtsen on kestävyysjuoksuihme Jakob Ingebrigtsenin isoveli. Hän on voittanut urallaan EM-kultaa maastojuoksussa vuonna 2018 sekä 1 500 metrillä vuonna 2016 Amsterdamissa. Hänellä on myös 1 500 metrin MM-pronssi vuodelta 2017.