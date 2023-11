Fifan puheenjohtaja astui julkisuuteen hämärän tempun jälkeen – Australia hämmästyi

– Meidän on oltava realistisia, saudien tarjous on vahva. Heillä on paljon resursseja, jotka eivät liity ainoastaan vuoden 2034 MM-kisoihin. He häiritsevät eurooppalaista seurajalkapalloa tällä hetkellä, ja heidän hallituksensa on asettanut jalkapalloon investoimisen tärkeysjärjestyksessä korkealle. Sellaisen kanssa on vaikea kilpailla.