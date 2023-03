Fifa kielsi jälleen sateenkaarinauhat MM-kisoista

Jo viime vuonna miesten MM-kisoissa nousi kohu Fifan kiellettyä nauhojen käytön. Pelaajat olisivat halunneet kantaa nauhaa. Fifa uhkasi tuolloin pelaajia keltaisilla korteilla, mikäli he uhmaisivat kieltoa. Nyt on vahvistunut myös se, ettei kapteeninnauhoja nähdä naisten MM-kisoissa kesällä.

– Fifa on ilmoittanut meille, että he toivovat kaikkien osallistuvien maiden kantavan Fifan omaa nauhaa, Saksan maajoukkuepomo Maika Fischer sanoi Bildille.

Saksan jalkapalloliitto DFB oli kysynyt Fifalta, mikäli he voisivat olla poikkeus, mutta kattojärjestö ei hyväksynyt tätä pyyntöä. MM-kisoihin yhtenä mitalisuosikkina lähtevän Ruotsin tähtipelaajat ovat aiemmin todenneet, että he haluavat pitää nauhaa Australiassa ja Uudessa-Seelannissa järjestettävässä turnauksessa.

– Kaikkien pitää olla sen takana, että kaikki saavat samat oikeudet maailmassa. Jos se tarkoittaa sitä, että joku antaa meille sakkoja, olkoot sitten niin. Riskin ottaminen on sen arvoista. Me emme aio perääntyä. Me olemme naisia, olemme pioneerejä. Me haluamme muuttaa maailmaa ja viedä sitä eteenpäin, Asllani totesi.