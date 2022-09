Fernando Alonso pyysi kohukommenttejaan anteeksi – etenkin yksi asia vaikutti hänestä asiaan

– Hän on ensinnäkin Lewis, hän on mestari, hän on aikamme legenda. Sitten kun sanot jotain brittikuskia vastaan, seuraa sitä suuri median kiinnostus. He ovat sanoneet paljon asioita Checolle (Perez), Carlokselle (Sainz) ja minulle. Jos sanot jotain latinokuskille, kaikki on hiukan hauskempaa. Jos sanot jotain muille, se on hiukan vakavampaa, Alonso summasi.