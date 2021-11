FC Barcelonan kokoonpanossa historiallinen erikoisuus – Katso: 19-vuotias maalisankari omisti osumansa kovia kokeneelle joukkuetoverille

Lisäksi edellä mainituista pelaajista peräti kolme ovat alle 20-vuotiaita. Ansu Fati ja Nico ovat 19, kun taas Gavi on vasta 17-vuotias.

Mundo Deportivon mukaan kyseessä oli ensimmäinen kerta Mestarien liigassa, kun espanjalaisella joukkueella on kolme teini-ikäistä pelaajaa avauskokoonpanossa yhdessä ottelussa.

Seurajohto lensi Qatariin

Päävalmentajaksi seuraan on tulossa tällä hetkellä qatarilaista Al-Saddia valmentava seuralegenda Xavi , jota odotetaan saapuvaksi jossain kohtaa ensi viikolla alkavan maajoukkuetauon aikana.

Mundo Deportivon mukaan Barcelonan seurajohtoa on matkustanut keskiviikkoaamuna Qatariin neuvottelemaan Xavin siirrosta Kataloniaan.

Xavin ja FC Barcelonan on kerrottu päässeen jo sopuun sopimuksen ehdoista. Valmentajasopimus on TV3:n tietojen mukaan 2,5-vuotinen. Palkka Barcelonassa on pienempi kuin Al-Saddissa.