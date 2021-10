Lähteet: Barcelona pääsi sopuun uuden valmentajan kanssa – seuralegenda Xavi saapuu maajoukkuetauon aikana

Muun muassa katalonialaislehti Sport kertoo, että seuralegenda Xavista on tulossa FC Barcelonan uusi päävalmentaja. Seura antoi potkut Ronald Koemanille myöhään keskiviikkoiltana Rayo Vallecanolle koetun 0–1-tappion jälkeen.

Xavi on Sportin mukaan sopinut FC Barcelonan kanssa kaikesta oleellisesta päävalmentajan tehtävään liittyen. Enää jäljellä on vain seurojen välinen neuvottelu. Xavilla on Al Saddin kanssa tehdyssä sopimuksessaan miljoonan euron ulosostopykälä.