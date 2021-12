Barcelonan kotistadion sai uuden sankarin – Katso: trilleri ratkesi vasta viime minuuteilla

FC Barcelonan tuore päävalmentaja Xavi joutuu pärjäämään tällä kaudella pitkälti seuran juniorikoneiston antimilla, sillä katalonialaisjätillä ei hetkeen ole rahaa yltiöpäisiin tähtihankintoihin. On siis parempi luoda tähtiä omasta takaa.

Jutgla siirtyi Barcelonan reservijoukkueeseen viime kesänä paikallisvastustaja Espanyolin riveistä ja on jälleen yksi osoitus siitä, miten nopeita käänteitä jalkapalloilijan elämässä saattaa tapahtua.

Voiton myötä Barcelonan sarjasijoitus on La Ligassa seitsemäs. Eroa kärkijoukkue Real Madridiin on jo tässä vaiheessa kautta 15 pistettä. Viimeiseen Mestarien liigaan oikeuttavaan neljänteen sijaan sen sijaan sillä on matkaa vain kolme pistettä.