Faneja kohdeltiin todella tökerösti – tähtipelaajat pyysivät nyt tempaustaan anteeksi

Pelaajat kertoivat tekevänsä ottelupäivinä kävelyn, jota ennen ja jonka jälkeen he pysähtyvät kuvia ja nimikirjoituksia varten.

Leedsin kausi on ollut tahmea, ja joukkue hävisi sunnuntaina vieraissa Bournemouthille 1–4. Leeds on sarjataulukossa sijalla 16, mutta eroa putoamisviivan huonommalle puolelle on vain piste. Pelaajat pahoittelivat myös huonoa pelaamistaan.